https://static.news.ru/photo/cb3742ec-d6b6-11e9-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Количество граждан России, преодолевших столетний рубеж, выросло за десять лет в 2,5 раза.

По данным Росстата, сейчас в стране живут 20 582 человека старше ста лет, в 2009-м таких было 7718 человек. При этом женщин-долгожителей в 2,5 раза больше, чем мужчин, пишет « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что число японцев-долгожителей, которым исполнилось более 100 лет, превысило 70 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 88% от их общего числа составили женщины.