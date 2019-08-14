https://static.news.ru/photo/b4eab5d0-be80-11e9-9e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Росстат и Госдума поспорили из-за молодожёнов. В статистическом ведомстве заявили, что россияне стали реже заключать браки. Депутаты уверены: данные ошибочны.

Исходя из цифр, которыми оперирует Росстат, следует, что в первом полугодии число свадеб снизилось на 12% по сравнению с таким же периодом 2018 года. За первые шесть месяцев 2019-го было заключено 333,1 тысячи браков, создано примерно на 46 новых ячеек общества меньше, пишет ПРАЙМ .

Утешает лишь то, что разводиться стали ещё меньше — аж на 21,8%. Распалась 231 тысяча пар, что 64,4 тысячи меньше, чем годом ранее.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва данные Росстата опровергла, сославшись на другие отчёты службы статистики. По её словам, браков стали заключать больше, так как жительницы страны осознают, что это даёт им статус «женщины».

Увеличивается количество регистрируемых браков, потому что понимают, что это защита детей. <...> Это защита ребёнка в случае развода, алименты. Это наши традиции, в конце концов, — сказала Плетнёва в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Она подчеркнула, что это не её частное мнение, «это тоже Росстат». Конкретные цифры, депутат, впрочем, не назвала.

Ранее News.ru сообщал, что самым благоприятным периодом для свадеб россияне определили время с июля по сентябрь. Именно в эти месяцы в 2018 году чаще всего заключали браки.