Россиянок лишили «Тура для дур» В Башкирии переименовали направление для поездок «Тур для дур» после скандала

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В Башкирии организаторы туристической путевки «Тур для дур» приняли решение о смене названия после резонанса среди общественности. На портале Terra Bashkiria от Центра развития туризма Республики Башкортостан теперь указано наименование «Тур для матур».

В переводе с башкирского и татарского языков «матур» означает «красивый, хороший». Программа включает в себя катание на снегоходах, купание в банном чане, прогулку на лошадях и консультацию астролога. Заместитель директора местного Центра развития туризма Елена Абдульминева сообщала, что оператор согласовывал прежнее название с организацией и его одобрили.

Наш руководитель воспринял это чудесным образом. И он сказал, что это выстрелит. Так и вышло. Хороший тур. Там продумано все до мелочей. Там даже девочек угощают из розовых термосов и кружек горячим чаем и глинтвейном безалкогольным. Триггерит только тех, у кого, может, самооценка понижена, — заявляла Абдульминева.

Ранее глава турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала желающим приобрести горящие туры отслеживать информацию в туристических группах, рассылках и каналах в социальных сетях. По ее словам, необходимо обращать внимание на те группы, у которых широкая аудитория. Эксперт подчеркнула, что лучше приобретать путевки через турагентства, чтобы гарантировать себе хороший отдых.