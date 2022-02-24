Россиянки рассказали, в каком возрасте впервые воспользовались косметикой

Каждая вторая россиянка впервые использовала косметику до 13 лет, более трети россиянок познакомились с подобными средствами в возрасте от 13 до 15 лет. При этом около трети женщин признались, что первый раз воспользовались косметикой втайне от родителей, пишет «Газета.Ru».

Более трети россиянок познакомились с косметикой с 13 до 15 лет. Еще 8% — с 15 до 18 лет. Большинство девушек начали свой бьюти-опыт с помады (39%). Около четверти — тушью для ресниц (23%), а 16% — тенями для глаз. Причем 31% женщин признались, что первую косметику втайне взяли у кого-то из родных, — сообщает издание.

При этом раньше всех косметикой начали пользоваться москвички: 66% респондентов из столицы отметили, что впервые воспользовались ей до 13 лет. Следом за ними расположились девушки из Тюмени (60%), тройку лидеров замыкают ростовчанки (44%). Вместе с этим девушки из Волгограда признались (30%), что начали пользоваться косметикой только после достижения совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития готовит новый проект по повышению пошлин на парфюм и косметику, произведённые в Евросоюзе. Это может стать ответом на специальную защитную пошлину Евросоюза, вводимую для металлургической продукции России.