Россиянкам могут запретить делать аборт без разрешения мужа В Госдуме предложили разрешать аборты только с согласия отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной думы Вероника Власова предложила внести изменения в закон об искусственном прерывании беременности. Женщинам позволят делать аборт до срока в восемь недель с разрешения супруга после того, как они увидят сердцебиение плода, пишет ТАСС. Срок, на котором можно будет прервать беременность в случаях изнасилования, сократится с 22 до 12 недель.

Член комитета по охране здоровья заявила, что решение о рождении ребенка должны принимать все члены семьи, а не только женщина, как указано в законе сейчас. Если брак зарегистрирован, необходимо согласие супруга, а если девушка несовершеннолетняя — согласие родителей.

Также условием аборта станет обязательная демонстрация сердцебиения плода, а ожидание процедуры с момента обращения в поликлинику увеличится с 48 часов до семи суток. Прервать беременность можно будет лишь до восьмой недели, сейчас максимальный срок составляет 12 недель.

По информации Telegram-канала «Кровавая барыня», патриаршая комиссия по делам семьи также представила депутатам Госдумы «Стратегический комплексный план мер, направленных на снижение количества абортов и стимулирование рождаемости». В его рамках планируется введение новых наказаний: если сейчас ответственность наступает только после незаконного аборта, то РПЦ предлагает наказывать и за склонение к прерыванию беременности, а также за его рекламу.

Среди задач плана Церкви, который поможет уменьшить количество абортов на 60%, значатся выведение абортов «по желанию» из полисов ОМС и изменение темы дискурса о прекращении беременности как об асоциальном явлении и факторе угрозы нацбезопасности РФ. Для достижения этих целей комиссия выдвинула предложение регламентировать понятие «плод человека», признать его субъектом права и запретить торговлю препаратами экстренной контрацепции и медикаментозного аборта.

Ранее большинство депутатов Астраханской области приняли обращение по вопросу запрета абортов в частных клиниках. В скором времени законопроект направят председателю ГД Вячеславу Володину. Проект разработали для усиления госконтроля в сфере здравоохранения и повышения рождаемости в России. По мнению депутатов, в частных клиниках не соблюдается процесс предабортных консультаций и «дни тишины», когда беременные могут обдумать поступок.