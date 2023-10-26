Проект о запрете абортов в частных клиниках направят в Госдуму Астраханские депутаты направят в ГД проект о запрете абортов в частных клиниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект закона о запрете абортов в частных медучреждениях направят в Госдуму. Большинство депутатов Астраханской области приняли такое обращение и в скором времени передадут его председателю ГД Вячеславу Володину.

Проект разработали для усиления госконтроля в сфере здравоохранения и повышения рождаемости в России. По мнению астраханских депутатов, в частных клиниках не соблюдается процесс предабортных консультаций и «дни тишины», когда беременные могут обдумать поступок.

По словам депутата местной думы от партии «Новые люди» Анастасии Журавлевой, инициатива ее коллег является сомнительной. Во время голосования она воздержалась.

Большая часть моих коллег проголосовали за обращение о запрете частным клиникам осуществлять деятельность, связанную с абортами и прерыванием беременности. Я считаю, что каждый человек вправе сам решать, где ему осуществлять то или иное действие. Обращение противоречивое и очень сомнительное, я воздержалась, так как в этой инициативе есть много над чем можно поработать и усовершенствовать, — приводит слова Журавлевой «Осторожно Media».

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сроки, на которых законодательно разрешено делать аборт по желанию женщины, необходимо сократить до восьми недель. По его словам, такой шаг позволит спасти сотни тысяч жизней. Сейчас аборт разрешено делать до 12-й недели беременности.