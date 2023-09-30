Российский священник выступил с инициативой по абортам Иерей Федор предложил сократить до восьми недель сроки разрешения абортов

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Сроки, на которых законодательно разрешено делать аборт по желанию женщины, необходимо сократить до восьми недель, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой шаг позволит спасти сотни тысяч жизней. На сегодняшний день аборт разрешено делать до 12-й недели беременности.

Мы знаем, сколько это стоит — сотни тысяч детей, потому что аборты делаются в основном на девятой неделе, — сказал священник.

Кроме того, иерей Федор предложил на законодательном уровне запретить проведение абортов в частных клиниках, которые не предоставляют государству статистику по такого рода операциям. По мнению священника, если такое ограничение вступит в силу, государство получит полный контроль над проведением медикаментозных абортов и оборотом соответствующих препаратов.

По информации Минздрава России, сейчас доля отказов от абортов возросла до 22%. Это позволило сохранить жизни порядка 45 тысяч детей.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к главам субъектов с призывом запретить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов. По ее словам, впоследствии работу в этом направлении начали губернаторы в 10 регионах.