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Михаил Щипанов
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Россиянка, возвращаясь с отдыха рейсом Бодрум — Москва, закурила в салоне самолёта. Об этом пишет «Кухня Аэрофлота».
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В Санкт-Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с детским церебральным параличом Ивана Бакаидова, входящего в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет Forbes. Об этом Бакаидов рассказал в своём аккаунте Instagram.
Водитель, «кавказский дед», открыл дверь на светофоре и потребовал Ивана выйти. За программиста вступился пассажир. Он попросил не приставать к инвалиду и ехать дальше, но водитель начал спорить.
Мужик делает...
Россиянка закурила на борту самолёта из Турции