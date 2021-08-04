16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россиянка закурила на борту самолёта из Турции

13:35, 04 августа 2021
Россиянка закурила на борту самолёта из Турции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Россиянка, возвращаясь с отдыха рейсом Бодрум — Москва, закурила в салоне самолёта. Об этом пишет «Кухня Аэрофлота».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео