Россиянка вышла замуж за премьера Ганы после знакомства в TikTok

https://static.news.ru/photo/ef04f6c2-1eb0-11eb-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: pu.sha/tiktok.com

Россиянка и пользовательница TikTok Ксения рассказала, как познакомилась на сайте знакомств с премьер-министром Ганы и вышла за него замуж.

В социальной сети девушка вспоминает, что ей написал мужчина с сайта знакомств по имени Джозеф и сразу представился премьер-министром Ганы. Сначала они переписывались, а потом поговорили по телефону.

После этого Ксения отправилась в гости. С той поездки у неё сохранились фотографии с пляжа и из президентского дворца.

Ксения и Джозеф поженились, родили детей. Но среди пользователей нашлись и те, кто заявил, что супруга зовут Кевином, а не Джозефом, и он является студентом. Хотя на некоторых фотографиях Ксении Джозеф выглядит совсем немолодым.

Стоит отметить, что должность премьер-министра в Гане была упразднена в 1972 году.

Ранее бывшая участница группы «Серебро», ныне выступающая под сценическим псевдонимом MOLLY, Ольга Серябкина вышла замуж. Её избранником стал 32-летний предприниматель по имени Георгий. Торжественная церемония прошла на территории Австрии. Сама Серябкина рассказала, что её избранник является непубличным человеком. Георгий, по словам светской львицы, занимается разными проектами в шоу-бизнесе, в сфере высоких технологий и не только. Как отметила певица, они знакомы давно. Мужчина даже помогал будущей супруге с записью сольного альбома. С тех пор они начали проводить время вместе, и вскоре партнёрские отношения и дружба переросли в нечто большее, писал NEWS.ru.