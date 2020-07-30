Россиянка рассказала об испорченном отдыхе в Турции во время пандемии

https://static.news.ru/photo/b28c53ec-d280-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirjam Schmitt/Global Look Press

Отправившаяся на отдых в Турцию во время пандемии коронавируса российская туристка рассказала об испорченном отпуске.

По словам Татьяны, улетевшей в Аланью через Минск, гостиница, которую она забронировала ещё зимой за немалые деньги, оказалась закрытой. Из-за этого её и несколько десятков других туристов увезли в отель на противоположном конце города. После заселения выяснилось, что гостиница, куда их поселили, ниже классом. Кроме того, там был скудный шведский стол, отсутствовали аниматоры, а в номерах убирались лишь раз в три-четыре дня.

Путешественница рассказала, что стоимость номера в объекте размещения оказалась на $30 ниже указанной в ваучере, но деньги отдыхающим возвращать отказались. После жалоб в полицию и вызова представителя туроператора для гостей организовали бесплатные экскурсии, однако о переселении в более комфортабельные условия речи не шло. После этого, по словам Татьяны, несколько отдыхающих поехали в ранее забронированный отель и узнали, что он работает и принимает туристов. Однако при попытке проверить свою бронь туристы выяснили, что она отсутствует или была снята из-за овербукинга, передаёт MK.RU.

Агент одной из российских турфирм Елена Зуенко отметила, что открытие для россиян Турции наверняка ознаменуется многочисленными скандалами, так как в стране работает лишь часть гостиниц, а остальные сократили число постояльцев из-за противовирусных мер. Это привело к овербукингу, когда число забронированных мест значительно превысило реальное.

Всё это известно российским туроператорам. Но для них сейчас прибыль превыше всего. А мелочи из серии замены отеля они считают несущественными. Многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдёт не в том месте, на которое они рассчитывали, — пояснила Зуенко.

Агент посоветовала россиянам, которые едут на отдых в Турцию, не верить на слово турфирмам, а перед покупкой путёвки самим убедиться, работает ли выбранный отель и есть ли бронь на их имя в нужные даты.

Как писал NEWS.ru, после сообщения о возобновлении с 1 августа авиасообщения с Турцией многие россияне собрались туда на отдых. На этом фоне отельеры начали поднимать цены на проживание. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, если до открытия страны стоимость отдыха в Анталье или Аланье с заездами 10 августа была сопоставима с прошлогодней, то с ростом спроса и количества бронирований цены поползли вверх.

Ранее крупные туристические компании пообещали, что цены на путёвки на турецкие курорты останутся такими же, как были в 2019 году. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью составит от 63 тыс. руб. в отель 4 звезды с системой «всё включено». Минимальная стоимость туров на человека с авиаперелётом и размещением в отеле 3 звезды начинается от 24 тыс. 400 руб. на неделю.