Туроператоры обещают сохранить цены на туры в Турцию на уровне 2019 года

https://static.news.ru/photo/8df48bb2-cdd5-11ea-bec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Becker dpa/Global Look Press

Представители крупных туристических компаний обещают, что цены на путёвки на турецкие курорты останутся такими же, как были в 2019 году.

Система бронирования туроператора «Интурист» открыла продажи туров с вылетами в турецкие Анталью и Даламан с 10 августа. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью стартует от 63 тыс. руб. в отель 4 звезды с системой «все включено». Эти цены соответствуют аналогичному периоду прошлого года, — рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

В «Интуристе» пояснили, что во время кампании раннего бронирования стоимость туров была ниже, а сейчас цены соответствуют стоимости размещения в высокий сезон в прошлом году.

Цена на туры в Турцию в настоящее время сопоставима с прошлогодними тарифами на высокие августовские даты. Минимальная стоимость туров на человека с авиаперелётом и размещением в отеле 3 звезды начинается от 24 тыс. 400 руб. на неделю, — сказали в пресс-службе Tez Tour.

В TUI Россия также рассказали, что цены на путёвки в Турцию сейчас соответствуют тем, которые заявлялись до пандемии.

На данный момент используются актуальные контрактинговые цены, то есть те, которые мы заявляли изначально, — пояснили в пресс-службе компании.

Стоимость недельного отдыха в Турции на двоих в отеле категории пять звезд сейчас начинается от 49 тыс. руб., пояснили в TUI.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Как писал NEWS.ru, ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что россиянам не стоит ждать низких цен на авиабилеты после возобновления международного авиасообщения.