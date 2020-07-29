Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции

https://static.news.ru/photo/c762d83a-d1b4-11ea-a170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann /Global Look Press

После сообщения о возобновлении с 1 августа авиасообщения с Турцией многие россияне собрались туда на отдых. На этом фоне отельеры начали поднимать цены на проживание.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ещё несколько дней назад стоимость отдыха в Анталье или Аланье с заездами 10 августа была сопоставима с прошлогодней. Однако с ростом спроса и количества бронирований цены поползли вверх.

Она отметила, что стоимость путёвок в Турцию в бюджетном сегменте пока остаётся на уровне 2019 года или чуть выше. В среднем и дорогом сегменте подорожание туров составляет 10%.

Дальнейшее увеличение цены тоже возможно при сохранении такого высокого спроса и при том объёме бронирований, который увеличивается каждый день, — цитирует её ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, крупные туристические компании обещают, что цены на путёвки на турецкие курорты останутся такими же, как были в 2019 году. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью составит от 63 тыс. руб. в отель 4 звезды с системой «всё включено». Минимальная стоимость туров на человека с авиаперелётом и размещением в отеле 3 звезды начинается от 24 тыс. 400 руб. на неделю.