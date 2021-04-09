Россиянка пожаловалась в ЕСПЧ на принудительную госпитализацию с COVID-19

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Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия врачей, которые принудительно доставили её в больницу из-за подозрения на коронавирус, рассказала адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

Ильина прилетела в Петербург из Китая в конце января. Через несколько дней она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Те направили её на 14-дневный карантин в Боткнискую больницу. Петербурженка сочла это нарушением её права на свободу, поскольку подозрения на наличие у неё коронавируса не подтвердились, и через несколько дней сбежала.

Позднее её вернули в больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга. Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. После этого главного врача Боткинской больницы уволили, писал NEWS.ru.