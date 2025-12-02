День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:11

Россиянка обманула десятки людей с турпутевками

В Свердловской области суд приговорил турагента к пяти годам лишения свободы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нижнетуринский городской суд приговорил индивидуального предпринимателя Светлану Ставрову к пяти годам лишения свободы за мошенничество, сообщает прокуратура Свердловской области. Женщина продала несуществующие туристические путевки на сумму более 3,2 млн рублей. От ее действий пострадало 39 человек.

Создавая видимость оказания услуг в сфере туризма, она похитила денежные средства клиентов, изначально не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и приобретению путевок, — сообщили в ведомстве.

Подсудимая свою вину признала. Наказание отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Ранее стало известно, что генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет. Его задержали по обвинению в мошенничестве. Также согласно Уголовному кодексу Черкасову могут назначить штраф в 1 млн рублей.

До этого в ХМАО руководитель управления социальной защиты города Пыть-Ях была взята под стражу по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 18 января 2026 года, обосновав это возможностью обвиняемой скрыться от следствия.

Россия
Свердловская область
прокуратура
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.