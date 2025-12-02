Россиянка обманула десятки людей с турпутевками В Свердловской области суд приговорил турагента к пяти годам лишения свободы

Нижнетуринский городской суд приговорил индивидуального предпринимателя Светлану Ставрову к пяти годам лишения свободы за мошенничество, сообщает прокуратура Свердловской области. Женщина продала несуществующие туристические путевки на сумму более 3,2 млн рублей. От ее действий пострадало 39 человек.

Создавая видимость оказания услуг в сфере туризма, она похитила денежные средства клиентов, изначально не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и приобретению путевок, — сообщили в ведомстве.

Подсудимая свою вину признала. Наказание отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Ранее стало известно, что генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет. Его задержали по обвинению в мошенничестве. Также согласно Уголовному кодексу Черкасову могут назначить штраф в 1 млн рублей.

До этого в ХМАО руководитель управления социальной защиты города Пыть-Ях была взята под стражу по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 18 января 2026 года, обосновав это возможностью обвиняемой скрыться от следствия.