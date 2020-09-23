Россиянка нашла на Avito пожертвованные храму вещи

https://static.news.ru/photo/cadc5ec0-fe3f-11ea-8edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прихожанка одного из челябинских храмов обнаружила на торговой онлайн-площадке Avito несколько кукол, которые незадолго до этого пожертвовала нуждающимся. Учитывая то, что жертвует она регулярно, женщина засомневалась: доходят ли вообще одежда и игрушки до тех, кому адресованы, либо точно так же перепродаются в Интернете.

По словам гражданки по имени Ольга, она ходит в храм больше трёх лет. Поскольку её ребёнок подрастает, она время от времени жертвует ставшие ненужными вещи, если те остались в хорошем состоянии. За месяц до инцидента она собрала большую коробку с куклами, сообщает сайт телеканала «360».

Так как женщина занимается коллекционированием старых кукол, она часто ищет в Интернете новые экземпляры. Своё бывшее имущество она опознала сразу. Связавшись с продавцом, она выяснила, что некие «неблагополучные люди», которые забирают вещи из храма, продали их за бутылку.

Эти игрушки я забрала. Хотелось бы, чтобы они дошли тем детям, которые хотят в них играть. Скорее всего, они пока останутся у нас, мы их приведём в порядок и потом уже отдадим из рук в руки, — поделилась планами Ольга.

Женщина призналась, что усомнилась в искренности представителей храма, так как прояснить с ними ситуацию ей не удалось. Судя по всему, процесс отслеживания благонадёжности одаряемых либо не налажен, либо даёт сбои. Как отличить реального страждущего от мнимого, Ольга и сама не знает. Поэтому семья намерена рассмотреть другие варианты передачи вещей тем, кому они действительно нужны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму планируется внести законопроект о незаконном сборе средств с помощью ящиков для пожертвований. Предусмотрена административная ответственность за такие действия в размере пяти тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч для юридических лиц.