Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гособвинение просит Никулинский суд Москвы освободить Анастасию Пестрикову — гражданскую жену бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — от уголовной ответственности и оштрафовать её на 150 тысяч рублей.

Она обвиняется по статье «Фальсификация доказательств». В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Пестриковой штраф в размере 150 тыс. руб., а в связи с истечением срока давности освободить её от...