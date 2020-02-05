Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по обвинению в государственной измене.
Суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста в отношении Королева В. П., обвиняемого по статье 275 УК РФ («Госизмена»), — передаёт ТАСС сообщение суда.
Как ранее писал NEWS.ru, 31 января силовики предъявили обвинение в государственной измене жительнице Севастополя Галине Довгополой. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
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