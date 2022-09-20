Россиянин запустил для европейцев стрим со включенными газовыми конфорками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включенная газовая конфорка

Житель Ростова-на-Дону уже неделю ведет круглосуточный стрим «Из России — с любовью» на платформе Twitch с горящими газовыми конфорками и играющей на фоне российской музыкой, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». По словам стримера, таким образом он хотел выразить поддержку российскому правительству и показать, что санкции, которые Запад вводит в отношении России, бьют по самим европейцам резким ростом цен на энергоресурсы.

Мужчина похвалился, что возможность круглосуточно тратить газ в любых объемах обходится ему в 87 рублей в месяц, что в пересчете на евро составляет всего €1,5.

В квартире я прописан один, поэтому плачу за газ по установленному тарифу — 87 рублей в месяц круглый год, — утверждает он.

По словам стримера, его злорадство иностранными зрителями не было принято за издевательство. По его признанию, ежедневно стрим привлекает множество зрителей, но негатива или агрессии от них не исходит. Некоторые комментаторы даже жаловались на правительства своих стран, которые из политических соображений подставили своих граждан.

Washington Post ранее сообщила, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдается нехватка дров и их воровство. Так, по данным издания, бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.