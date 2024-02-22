Россиянин съездил во Францию и рассказал о ценах на яйца Путешественник из России рассказал, что яйца во Франции стоят почти 255 рублей

Фото: David R. Frazier/Danita Delimont/Global Look Press

Путешественник из России съездил во Францию и рассказал о ценах на яйца в местном супермаркете. В личном блоге на платформе «Дзен» мужчина заявил, что средняя стоимость продукта в магазинах составляет €2,55 за один десяток (около 255 рублей).

Ну, а во Франции десяток обойдется в €2,55, что примерно вдвое выше, чем в России. Впрочем, упаковки по десять яиц здесь, как и в ряде других европейских стран, уже давно уступили место на полках шестияичным, — написал россиянин.

Он также рассказал о ценах на другие продукты. Так, багет обойдется покупателям в €0,8 (около 80 рублей), литровая бутылка молока — от €1,19 (119 рублей), редкие фрукты — €3–4 (300–400 рублей), сыр — €2,5–3 (250–300 рублей). Путешественник отметил, что во французских супермаркетах почти не продается мясо. Стоимость одного килограмма свинины составляет €12–15 (1200–1500 рублей), что в два или три раза выше, чем в России.

Ранее в Росстате сообщили, что в стране подорожали куриные яйца. С 13 по 19 февраля цены на продукт увеличились на 0,24%. Кроме этого, выросла стоимость творога, сахара и макаронных изделий, при этом отмечено снижение цен на гречку, черный чай и маргарин.