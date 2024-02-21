В России снова подорожали яйца Росстат сообщил о подорожании куриных яиц на 0,24%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России подорожали куриные яйца, сообщила пресс-служба Росстата. С 13 по 19 февраля цены на продукт выросли на 0,24%. Кроме этого, повысилась стоимость творога, сахара и макаронных изделий.

За период с 13 по 19 февраля 2024 г. цены изменились: <...> колбасы полукопченые и варено-копченые, творог, яйца куриные, сахар-песок и макаронные изделия — +0,2%, — говорится в сообщении.

За последнюю неделю также выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,6%), молоко, печенье и баранину (на 0,4%). При этом стоимость гречки снизилась на 0,6%, черного чая — на 0,5%, маргарина — на 0,2%.

Вице-президент «Росптицесоюза» и депутат Госдумы Сергей Лисовский ранее заявил, что скачок цен на яйца в конце прошлого года является прямым недочетом Минсельхоза. По его словам, ведомство не просчитало рынок. Как отметил парламентарий, еще около пяти лет назад министерство объявило о контроле над ситуацией с яйцами и заявило, что больше их производство не субсидируется.

Лисовский считает, что малоимущим россиянам стоило бы выплачивать субсидии на покупку яиц на фоне резкого подорожания. Депутат уверен, что такой способ снял бы напряженность в обществе. По его мнению, принятое в декабре решение об импорте яиц является недостаточной мерой для снятия проблемы продовольственной безопасности.