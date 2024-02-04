Депутат ГД Лисовский: высокие цены на яйца — прямой недочет Минсельхоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский в беседе с NEWS.ru рассказал, что сейчас происходит в «куриной» отрасли, поможет ли импорт снизить цены и чем государство помогает птицефабрикам, чтобы яйца вновь стали доступным для большинства россиян продуктом.

Импорт нам не поможет?

— Росстат сообщает о постепенном снижении цен на яйца, но пока незначительном: то на 0,2%, то на 1,4% за неделю. Между тем скачок цен за прошлый год составил в среднем более 62%. Простая арифметика показывает: едва ли мы в ближайшее время вернемся к прежним ценам — 48–60 руб за десяток. То есть импорт из Турции и Азербайджана кардинально не решит проблему?

— Конечно. В России потребляют почти 45 млрд яиц в год. Вот и посчитайте, что такое в этом море 1,2 млрд, которые власти планируют завезти до июня этого года. Это во-первых.

Во-вторых, импортные яйца изначально дорогие. Поэтому трудно рассчитывать, что яйца, произведенные за валюту, да еще с учетом курса рубля, могут оказаться дешевле, чем российские. Их цена будет высокой. Кстати, не забывайте про логистику. Хотя она сейчас такая, что не сильно влияет на себестоимость, но все-таки некоторый плюс к цене дает.

В-третьих, сама по себе закупка импортных яиц не способна снизить цену, если речь не идет о сотнях миллионов штук. Но свободного яйца в мире просто нет. Нет стран, где были бы большие запасы. Обычно все государства производят где-то 105% яиц от собственного потребления, то есть работают на внутренний рынок. Вот эти 4–5% свободного яйца какие-то страны могут нам подкинуть, но тоже не единовременно.

Чтобы продавать больше, им надо, как это называют в отрасли, «посадить птицу», то есть получить яйца несушки, подождать, пока эта несушка вылупится, достигнет определенного возраста. На это уходит где-то год. Но ведь и российские производители могут сделать то же самое.

Почему в России тормозят

— Так что им мешает?

— Это требует дополнительных инвестиций. Но чтобы вложить средства, отрасль должна понимать, ради чего она это делает, потому что инвестиции в яйцо окупаются где-то за 12–15 лет. Но если правительство будет открывать границы, как сейчас (лишь потому, что чиновникам надо было быстро отчитаться, что проблема решена), конечно, в яйцо никто инвестировать не будет.

Понятно, что когда происходят такие шараханья, как в декабре, никто не будет рисковать. Кстати, в кулуарах многие инвесторы уже так и говорят: пока не будем инвестировать ни в яйцо, ни в бройлер, поскольку не понимаем, что происходит.

Чтобы в отрасль пошли инвестиции, правительство должно гарантировать бизнесу, что политика государства в отношении рынка яиц не будет меняться минимум лет 10–15.

— Но если не импорт, то что же, на ваш взгляд, позволило слегка снизить цены на яйца?

— Уменьшилось потребление, как это обычно бывает после праздников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько наваривают ретейлеры

— Яйцо ведь социально значимый продукт? А на такие товары, кажется, существуют ограничения для продавцов по наценке...

— В законе о регулировании торговой деятельности (кстати, я вместе с Ириной Яровой его автор) прописано, что правительство регулирует цены в случае колебания цены на 30%, которое происходит в течение трех месяцев.

И вот мы видим: правительство стало регулировать. Но какой механизм оно выбрало? Обвинило производителей и приняло решение об импортировании яиц.

— То есть, эффективного инструментария для быстрого регулирования цен, по сути, нет?

— Нет, конечно.

— А известно, какова наценка ретейлеров в нынешних ценах на яйца?

— Официальных данных нет. Но, насколько я знаю, в среднем наценка колеблется в пределах 15–20%. Сети уже научились не задирать слишком сильно планку на такие продукты. Хотя, на мой взгляд, и это много: по мировым меркам 9–12% — это уже очень хорошо.

К слову, сети в любом случае в выигрыше: яйцо — товар быстрой оборачиваемости, за счет этого и еще большого объема товара они получают огромные прибыли.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Самим не хватает, но гоним на экспорт?

— В разгар скандала с ростом цены на яйца выяснилось, что ряд российских предприятий продает их на экспорт, получая миллионные прибыли в валюте.

— В этом больше шума, чем правды, там слишком маленькие цифры поставок, они не оказывают особого влияния на рынок.

— О каком количестве яиц идет речь?

— Десятки миллионов. При потреблении, повторю, 45 млрд штук в год едва ли такой экспорт делает погоду.

Причем не все экспортируемые яйца предназначены исключительно для пищевого потребления. Например, по оценкам ИАА «ИМИТ», в январе — апреле 2020-го 1,1 млн яиц экспортировали из России (в Монголию и Узбекистан) для инкубации. При этом и в Россию ввозятся яйца для инкубации. Скажем, в 2020-м их поставляли нам из Нидерландов, Чехии, Германии — 100 млн штук.

Кстати, справедливости ради, не могу не заметить: пищевое яйцо во всем мире очень нестабильно по цене. Так, в США в течение года цена меняется несколько раз. Осенью 2022-го 10 штук стоили $1,5. Ровно за три месяца цена взлетела до $4,3, еще через шесть месяцев цены упали до 60 центов, а потом выросли в три раза — до $1,8.

— Подобные «американские горки» у нас практически невозможны: если уж цена взлетела, то опустится она лишь на несколько пунктов, не более. По крайней мере,за последние 30 лет других примеров не было ни по одному товару. И все-таки, что стало триггером декабрьского скачка цен на яйца в России?

— Сегодняшняя ситуация — прямой недочет Минсельхоза, я уверен в этом. Ведомство не просчитало рынок. Еще лет пять назад министерство объявило: с яйцом у нас все хорошо и больше мы его производство не субсидируем (при этом Минсельхоз заявляет о доступности производителям ряда льготных программ и господдержки. — NEWS.ru). К слову, точно так же поступили и с производством бройлеров, хотя субсидии на молоко, говядину, растениеводство и многие другие виды сельхохпродукции оставили.

В итоге сегодня получили то, что заложили пять лет назад.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как формируется цена на яйцо

— Неужели все так просто: урезали субсидии, и отрасль, которая, казалось, прочно стояла на ногах, вдруг оказалась в кризисе?

— На самом деле проблема еще более застарелая. За последние 10 лет у нас закрылось 60 таких фабрик, 7 — перепрофилированы в производство мяса. А это примерно 4,5 млрд яиц (то есть 10% всего объема). Но вместо того чтобы решать проблему, шла игра в цифры: якобы 20% яиц у нас производят подсобные личные хозяйства.

Прибавьте сюда постоянный рост тарифов, цену на топливо при практически не меняющейся конечной стоимости яиц, обслуживание импортного оборудования и закупка деталей для него (это весьма серьезные затраты, особенно в последнее время). Упаковка — очень больная тема. Например, несколько лет назад «Сибур» купил заводы по производству гранулированного полиэтилена, а это и упаковка и многое другое. Так за 2 года цены на полиэтилен выросли в 3 раза! И таких примеров несколько по разным видам продукции.

Смотрите сами. Корма. Смесь делаем сами, а вот добавки и аминокислоты закупаем, причем достаточно много. Но когда с нашего рынка ушли западные производители, отечественный бизнес тут же поднял цены в 2,5 раза на эти добавки.

И наконец вакцины. Российских не хватает, приходится закупать.

— Вы хотите сказать, что вместо решения об импорте в декабре пошлого года властям стоило предпринять иные меры? Какие, например?

— Первым делом надо было посчитать двухмесячный объем потребления яиц малоимущими гражданами (он легко считается из расчета медицинских норм потребления). И выплатить малоимущим людям субсидии в рамках роста стоимости яиц. Это были бы небольшие суммы, уверяю вас. Зато сняли бы напряженность, это дало бы возможность спокойно начать работу над долгосрочной программой развития птицеводства.

За два месяца власти вполне могли бы вместе с представителями отрасли разработать такую программу. И даже обеспечить ее выполнение законодательно, в частности гарантировать, что не будет резких открытий границ для импорта. А также заложить в бюджет субсидии, которые некогда ликвидировал Минсельхоз, уже конкретно под программу развития птицеводства и производства яйца.

— О чем-то подобном в правительстве говорили, когда принимали решение об импорте?

— Нет. Но сейчас по крайней мере начали проходить встречи представителей бизнеса и власти, консультации. Чем они закончатся, сложно сказать: в предвыборное время чиновников, думаю, больше занимает вопрос, как бы остаться на своих местах. Поэтому разрабатывать долгосрочные программы вряд ли кто-то будет. Думаю, ситуация прояснится лишь после апреля.

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