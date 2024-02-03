В России предложили выплачивать субсидии на яйца одной группе граждан Лисовский предложил выплачивать малоимущим россиянам субсидии на покупку яиц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Малоимущим россиянам стоило бы выплачивать субсидии на покупку яиц на фоне резкого подорожания данного продукта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский. Он считает, что «это были бы небольшие суммы», которые «сняли бы напряженность в обществе».

По мнению Лисовского, принятое в декабре прошлого года решение об импорте яиц — недостаточная мера для снятия проблемы продовольственной безопасности.

Первым делом надо было посчитать двухмесячный объем потребления яиц малоимущими гражданами (он легко считается из расчета медицинских норм потребления). И выплатить малоимущим людям субсидии в рамках роста стоимости яиц. Это были бы небольшие суммы, уверяю вас. Зато сняли бы напряженность, это дало бы возможность спокойно начать работу над долгосрочной программой развития птицеводства, — отметил депутат.

По мнению Лисовского, за два месяца власти вполне могли бы вместе с представителями отрасли разработать такую программу и обеспечить ее выполнение законодательно.

В частности, надо бы гарантировать, что не будет резких открытий границ для импорта. А также заложить в бюджет субсидии, которые некогда ликвидировал Минсельхоз, — уже конкретно под программу развития птицеводства и производства яйца, — уточнил парламентарий.

Сергей Лисовский подчеркнул, что консультации представителей бизнеса и власти уже начались. Однако конкретные решения, по его мнению, скорее всего, будут приняты не раньше апреля.

В предвыборное время чиновников, думаю, больше занимает вопрос, как бы остаться на своих местах. Поэтому разрабатывать долгосрочные программы вряд ли кто-то будет. Думаю, ситуация прояснится лишь после апреля, — предположил он.

Ранее Лисовский рассказал, что наценка торговых сетей на яйца составляет 15–20%. Он назвал это высоким показателем, так как в остальном мире надбавка магазинов колеблется, по его информации, в районе 9–12%. Лисовский подчеркнул, что официальных данных о размере наценки торговых сетей на яйца в России нет. По его словам, «в любом случае сети в выигрыше».