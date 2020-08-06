Россиянин с первого рейса в Турцию рассказал об особенностях поездки

https://static.news.ru/photo/e450a8f0-d80d-11ea-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный редактор проекта «Туту Сюжеты» Тимур Юсупов поделился впечатлениями от перелёта в Турцию. Мужчина отправился из Москвы в Стамбул 1 августа из аэропорта Внуково.

По его словам, пограничный контроль и досмотр в аэропорту проводятся «минимальное количество времени».

От входа в аэропорт Внуково до «чистой зоны» можно уложиться в 15 минут. При этом в международном терминале всё было закрыто, в том числе не работали вендинговые автоматы. К услугам пассажиров — кафе и два магазина Duty Free, — рассказал Юсупов, сообщает Lenta.ru.

Путешественник рассказал, что далеко не все пассажиры в аэропорту соблюдали масочный режим. В самолёте в масках сидела половина людей. Юсупов отметил, что терминале аэропорта можно было соблюдать «50-метровую» дистанцию, чего нельзя было сделать в самолёте.

Паспортный контроль в аэропорту Стамбула занял меньше минуты. Пассажирам нужно было сдать анкеты о своём состоянии и получить штамп в паспорт. Сотрудники аэропорта не проверяют у пассажиров температуру, отметил путешественник.

Он рассказал, что в ресторанах, отелях и на пляжах Турции за отсутствие масок не штрафуют, но если выйти на улицу без маски, то можно получить крупный штраф. При этом многие горожане и туристы носят маски на подбородке, полиция никак на это не реагирует.

Во многих местах по городу расставлены антисептики, и можно в любой момент обработать руки, — сообщил мужчина.

По возвращении во Внуково сотрудники Роспотребнадзора проверили у мужчины температуру тепловизором при выходе из самолёта, а также выдали ему анкету для заполнения. Вернувшиеся с отдыха россияне обязаны в трёхдневный срок сдать анализ на коронавирус и приложить его результаты к анкете на портале Госуслуг, рассказал путешественник.

С 27 марта в России из-за пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. С 1 августа россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.

NEWS.ru писал, что число заболевших коронавирусной инфекцией резко увеличилось на турецких курортах.