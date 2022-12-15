Baza: россиянин разбил окно в приемной администрации президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве задержали россиянина, разбившего окно в приемной администрации президента РФ. По информации канала, мужчина приехал в столицу в надежде устроится на должность главы одного из министерств, задержанный зарегистрирован в городе Курганинске Краснодарского края, в Москве у него своего жилья нет, поэтому он жил на Казанском вокзале.

Baza сообщает, что мужчина хотел встретиться с главой государства, поскольку мечтал возглавить одно из министерств России, для этого он подготовил резюме и презентацию, но в администрацию президента его не пустили. По данным канала, чтобы привлечь к себе внимание, мужчина бросил в окно здания осколок тротуарной плитки, после задержания россиянин был отправлен в психиатрическую больницу.

В 2019 году гражданка Украины попыталась прорваться в Кремль, утверждая, что она является женой президента России Владимира Путина. Женщину задержали офицеры ФСО, после чего она была отправлена в психиатрическую больницу с подозрением на шизофрению.