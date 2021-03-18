Россиянин показал кризис в стране на примере цен на Audi A4

https://static.news.ru/photo/99694a78-884c-11eb-ba45-96000091f725_660.jpg Фото: Двач / Telegram

Россиянин выложил ролик, на котором сравнил цены на автомобиль Audi A4 в России с 2014 годом.

Молодой человек озаглавил видео так: «Как понять, что в стране происходит полный ***». Он зашёл на своём компьютере в сохранённую версию сайта Audi от 2014 года и показал, что цена на модель A4 составляла тогда 1,22 млн рублей.

Уже в 2016 году машина подорожала до 1,87 млн рублей, в январе 2021 года – она стоила уже 2,42 млн рублей в минимальной комплектации, а 18 марта 2021 года – цену взвинтили до 2,88 млн рублей.

То есть за шесть лет машина подорожала на 250%. Вы можете сказать, что это инфляция, машины дорожают со временем, - сказал блогер и призвал, в таком случае, зайти на немецкий сайт.

А на сайте Audi в Германии в 2014 году автомобиль можно было купить за 28,1 тысячи евро, тогда как в марте 2021 года автомобиль подорожал до 34,6 тысячи евро – то есть на 20%, отметил россиянин. Ролик выложил telegram-канал «Двач» 18 марта.

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