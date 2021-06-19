Россиянин отхлестал ремнём куривших кальян девушек

В Челябинске неизвестный мужчина набросился с ремнём на компанию куривших кальян под окнами многоэтажки девушек. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщает «Челябинский обзор».
Местный житель обвинил их в нарушении тишины. По словам самих девушек, они курили кальян на парковке. У них не было музыки в машине. Они только изредка включали звук на телефоне,
С пяти утра орёшь, тварь! — кричал мужчина.
При этом он хлестал девушек ремнём, бегая за ними вокруг автомобиля.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано в полиции, в настоящий момент проводится проверка.
Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, разгромившего топором одну из остановок общественного транспорта. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.
Сообщение о неадекватном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье, 18 апреля. От его действий никто не пострадал, но были разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановок. Ущерб от действий злоумышленника оценят позднее.