Россиянин отхлестал ремнём куривших кальян девушек

https://static.news.ru/photo/73ba2978-d1e9-11eb-ad8e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске неизвестный мужчина набросился с ремнём на компанию куривших кальян под окнами многоэтажки девушек. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщает «Челябинский обзор».

Местный житель обвинил их в нарушении тишины. По словам самих девушек, они курили кальян на парковке. У них не было музыки в машине. Они только изредка включали звук на телефоне, пишет издание.

С пяти утра орёшь, тварь! — кричал мужчина.

При этом он хлестал девушек ремнём, бегая за ними вокруг автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано в полиции, в настоящий момент проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, разгромившего топором одну из остановок общественного транспорта. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Сообщение о неадекватном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье, 18 апреля. От его действий никто не пострадал, но были разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановок. Ущерб от действий злоумышленника оценят позднее.