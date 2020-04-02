Россияне в марте стали покупать больше витаминов и успокоительных

https://static.news.ru/photo/bb9a4dd0-7589-11ea-bc61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период с 1 по 22 марта в российских аптеках был зафиксирован рост продаж витаминов и седативных лекарственных средств. Как считает терапевт Людмила Лапа, указанные изменения могут быть связаны с реакцией общества на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что россияне в течение марта приобрели 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем за тот же месяц в прошлом году. Успокоительных было продано 11,4 млн упаковок. Этот показатель превышает прошлогодний на 15%.

По словам аналитиков, постепенный рост продаж витаминов и успокоительных был заметен с самого начала года.

Терапевт предупредила, что бесконтрольный приём указанных средств может быть опасен для здоровья человека.

Гипервитаминизация — это заболевание. Пока мы не знаем, что в организме творится с собственными витаминами, принимать бесконтрольно витамины нельзя. Сначала нужно провериться. Если же предварительного обращения к врачу не было, то к витаминам стоит относиться с осторожностью, — приводит слова доктора RT.

Как ранее писал NEWS.ru, экспертно-аналитический центр Федерального проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом 2019 года. Аналитики провели опрос более чем 6000 граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя.