Россияне в июне начали скупать одежду, бытовую технику и мебель

https://static.news.ru/photo/8f2e860a-d284-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России в июне 2020 года стали чаще покупать одежду, бытовую технику и электронику, а также мебель по сравнению с маем, следует из доклада Росстата.

В частности, продажи мужской, женской и детской одежды в июне продемонстрировали рост в 2,6 раза по сравнению с маем, тогда как обуви — в 2,5 раза.

В то же время продажи компьютеров в июне повысились на 28,2% к маю, мобильных телефонов — на 38%, телевизоров — на 31,2%, холодильников и морозильников — на 50,3%, стиральных машин — на 28,7%, говорится в докладе статистического ведомства.

Что касается мебели — продажи выросли на 19,9%. Строительные материалы стали покупать чаще на 14,9%.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Росстата сообщили, в каких регионах РФ проживает наибольшее число долгожителей. Обнародованная информация приводится по состоянию на 1 января.

Оказалось, что больше всего людей старше 100 лет живут в Москве. На территории столицы было 7684 долгожителя.