Росстат назвал регионы РФ с наибольшим числом долгожителей

https://static.news.ru/photo/89ad7f04-ce62-11ea-9792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Росстата сообщили, в каких регионах РФ проживает наибольшее число долгожителей. Обнародованная информация приводится по состоянию на 1 января.

Оказалось, что больше всего людей старше 100 лет живут в Москве. На территории столицы было 7684 долгожителя.

На втором месте в рейтинге Росстата расположился Санкт-Петербург. В городе на Неве эксперты насчитали 3467 человек старше века. Третья позиция осталась за Астраханской областью — 752 долгожителя, а четвёртая — за Подмосковьем. В Московской области 689 человек старше 100 лет.

На пятом месте находится Краснодарский край. Там 559 человек отметили 100-летие.

В первую десятку рейтинга вошли Самарская область (406 человек), Татарстан (405 человек), Воронежская область (377 человек), Новосибирская и Волгоградская области (по 318 человек) и Ставропольский край (299 человек), сообщает «Ридус».

В общей сложности на территории страны, как сообщили в Росстате, по данным на 1 января, проживало 22 693 долгожителя. 6892 из них — мужчины, 15 801 — женщины.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году три россиянки родили первенцев в 12 лет, а ещё 24 девочки впервые стали мамами в 13 лет.

Кроме того, родилось 42 ребёнка, которые стали третьими по счёту для 17-летних матерей. Самое большое число таких случаев произошло в Ставропольском крае (7). На втором месте расположилась Ростовская область (4). Третье место разделили Краснодарский край, Тамбовская и Владимирская области (3). Об этом свидетельствуют данные Росстата.