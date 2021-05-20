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Россияне в 2020 году редко меняли фамилию и инициалы

08:27, 21 мая 2021
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Смена фамилий, имён и отчеств в России в 2020 году происходила реже, чем в 2019 году. Зарегистрировано 82 416 соответствующих записей актов против 91 333 записи годом ранее, сообщает RT со ссылкой на Минюст России.

Издание отмечает, что имена и фамилии меняют не только россияне, но и иностранцы.

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин считает, что на статистику повлиял период пандемии коронавируса.

Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план, — уточнил юрист.

Ранее стало известно, что продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги.

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