https://static.news.ru/photo/4d26130c-cef4-11e9-98b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России меняется формат благотворительности. Жители страны стали реже подавать милостыню. Ей желающие помочь всё больше предпочитают волонтёрство.

Исследование проводил ВЦИОМ. Согласно его результатам, за последние пять лет 69% россиян хотя бы раз принимали участие в благотворительности. 30% опрошенных жертвовали вещи, игрушки в детские дома или дома престарелых, 26% вносили средства на счёт людям, нуждающимся в лечении, 24% подавали милостыню (в 2007 году этим занимались 36% респондентов), 20% переводили деньги на счёт благотворительных организаций.

При этом увеличилась доля работавших волонтёрами в больницах, домах престарелых или в социальных службах (9%), а также россиян участвовавших в организации или посещавших благотворительные акции: например, концерты, выставки, аукционы (10%).

Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе. Лидируют в готовности помогать другим граждане в возрасте от 18 до 24 лет (84%) и от 35 до 44 лет (81%).

Ранее News.ru писал о концепции развития системы благотворительности в стране. Её подготовило Министерство экономического развития. Идея в большем вовлечении граждан и организаций. В её рамках планируется принять законодательство обеспечивающее прозрачность этой сферы. Подробнее о концепции можно узнать из интервью замминистра экономического развития Ильи Торосова.