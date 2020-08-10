Россияне смогут оспорить кадастровую стоимость через МФЦ

https://static.news.ru/photo/ea2e05f6-dba5-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оспорить кадастровую стоимость можно через запрос в МФЦ. Соответствующие поправки в закон, расширяющие полномочия Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, вступили в силу 11 августа.

По данным пресс-службы Федеральной кадастровой палаты, благодаря изменениям россиянам не придётся направлять запросы в суд или в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Плюс исправление ошибок будет носить массовый характер: выявление одной повлечёт за собой исправление подобных ошибок у аналогичных объектов, — говорится в сообщении.

Также законопроектом уточняются основания для исправления ошибок и уменьшаются сроки их исправления.

Кроме того, теперь Росреестр наделён контрольно-надзорными функциями по проведению государственной кадастровой оценки. Кадастровая палата будет предоставлять информацию об объектах недвижимости в региональные государственные бюджетные учреждения, которые обладают полномочиями определять кадастровую стоимость. Она также подготовит перечень объектов для государственной кадастровой оценки и будет рассчитывать индекс рынка недвижимости.

Руководители региональных бюджетных учреждений будут нести персональную ответственность за определение кадастровой стоимости вплоть до увольнения. Ошибки начнут трактоваться в пользу собственника недвижимости. Без публичного рассмотрения запрещено менять результаты кадастровой оценки.

По словам главы Федеральной кадастровой палаты Вячеслава Спиренкова, благодаря поправкам удастся исправить накопленные ошибки и исключить возможность завышения кадастровой стоимости, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Ранее Росреестр получил от граждан обращения о продлении «дачной амнистии» из-за пандемии коронавируса. Она заканчивается 1 марта 2021 года. До этого времени россияне могут оформить земельные участки в собственность по упрощённой схеме.