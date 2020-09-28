Россияне рассказали о желаемом уровне заработка для нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/aa5e46b8-0204-11eb-b585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство жителей России уверены, что для нормальной жизни необходимо зарабатывать в месяц не менее 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Согласно исследованию, больше трети респондентов (31,2%) уверены, что нормальная жизнь возможна при заработке в 50–70 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25%) не согласны с этим и видят свою жизнь нормальной при более высоком уровне ежемесячных доходов — 70–100 тысяч рублей, приводит результаты опроса РИА Новости.

При этом ещё меньшее число опрошенных (22,6%) уверены, что смогут выжить на 35–50 тысяч рублей. Доходы выше 100 тысяч рублей соответствуют запросам всего 15,3%. 5,4% обладают более скромными запросами и согласны с уровнем дохода в 20–35 тысяч рублей. Самыми нетребовательными оказались 0,5% респондентов, которые считают, что им будет достаточно 20 тысяч рублей и менее.

Webbankir добавляет, что исследование проводилось с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1,6 тысячи человек из всех регионов России.

Как сообщал NEWS.ru, в августе специалисты сервиса «Работа.ru» назвали разницу в зарплатах россиян в Москве и регионах. Выяснилось, что самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области.

Специалисты сервиса также назвали профессии с зарплатами до 300 тысяч рублей. По состоянию на август 2020 года таковыми оказались специалисты в сфере IT. Руководитель отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трёх лет, например, может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц.