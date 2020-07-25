Эксперты назвали разницу между зарплатами россиян в Москве и регионах

https://static.news.ru/photo/f7b57404-cfd7-11ea-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса «Работа.ru» назвали разницу в зарплатах россиян в Москве и регионах.

Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах, — привели сообщение исследования экспертов в РИА Новости.

Согласно исследованию, самые большие заплаты водителям платят в Москве и Московской области (в среднем 79 тысяч рублей), на Дальнем Востоке (67 тысяч рублей), в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Краснодаре и Челябинске (50 тысяч рублей).

Зарплата врачей сильно различается в зависимости от региона. Самая большая зарплата — в Москве (средняя зарплата — 110 тысяч рублей). Далее по зарплатам следуют Новосибирск (76 тысяч рублей), Тула (70 тысяч), Санкт-Петербург (49 тысяч рублей), Краснодар, Калуга (48 тысяч рублей). Врачи Екатеринбурга получают самые низкие зарплаты — в среднем 35 тысяч рублей.

Разброс зарплат охранников в зависимости от региона не очень большой. В Москве они получают в среднем 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Ярославле, Уфе и Санкт-Петербурге охранники получают чуть больше 30 тысяч рублей.

Учителям самую большую зарплату предлагают в Московской области (69 тысяч рублей), Омске (59 тысяч рублей) и Москве (48 тысяч рублей). Далее по уровню зарплат идут Крым (34 тысячи рублей), Нижний Новгород и Тюмень (28 тысяч рублей). Учителя в Екатеринбурге получают самую низкую зарплату (24 тысячи рублей).

Самая высокая зарплата продавцов — в Москве. Столичные продавцы получают около 45 тысяч рублей. Далее идут Ростов-на-Дону (35 тысяч рублей), Санкт-Петербург (34 тысячи рублей), Самара (33 тысячи рублей) и Нижний Новгород (22 тысячи рублей).

Как писал NEWS.ru ранее, исследователи ВЦИОМ выяснили, что 43% россиян постоянно или время от времени не хватает денег до получения зарплаты. Отмечается, что каждый десятый россиянин всегда испытывает нехватку средств перед получкой. В свою очередь 33% опрошенных сталкиваются с подобными трудностями периодически.