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17 июня 2026 в 10:56

HR-эксперт рассказала, как просить о повышении зарплаты

HR-эксперт Прокушева: перед просьбой о повышении зарплаты нужно изучить рынок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед просьбой о повышении зарплаты нужно изучить рынок вакансий, рассказала RT HR-директор Екатерина Прокушева. Она отметила, что аргументация должна основываться на актуальной рыночной вилке и сравнении с сопоставимыми позициями.

Руководители чаще принимают решение о повышении, когда видят связь между действиями и финансовыми или операционными показателями компании. Улучшения и изменения важно отражать в конкретных фактах и цифрах: как решения сотрудника повлияли на прибыль компании или помогли сократить расходы, на сколько процентов выросли ключевые метрики, какие новые задачи или проекты сотрудник взял на себя за последний год, — рассказала Прокушева.

HR-эксперт подчеркнула, что учитывать необходимо такие параметры, как должность, опыт работы, отрасль, размер компании, город или режим работы. По ее словам, в обсуждении увеличения зарплаты сумма или процент увеличения должны быть конкретными.

Ранее эксперт рынка труда лидеров бизнеса Наталья Гладышева рассказала, что многие компании сейчас размещают вакансии не для реального найма сотрудников. Так, одна из частых настоящих причин — это неактивный статус найма.

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