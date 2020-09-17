Россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег

Самой раздражающей привычкой коллег россияне считают громкие разговоры по телефону на рабочем месте. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов по поиску работы.
Так, шумные беседы раздражают 36% респондентов. Ещё 35% заявили, что им трудно мириться с нечистоплотностью коллег. 34% назвали невыносимой привычку выполнять работу в последний момент.
30% опрошенных раздражают частные перекуры коллег, а 21% — частые отгулы. 13% опрошенных рассказали, что им не нравится, когда коллеги злоупотребляют алкоголем на корпоративах. Всего участниками опроса стали более 4,6 тыс. россиян,
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ставшие традициями в России привычки людей опасны для них. Например, сказал врач, в РФ принято доедать за столом всю еду.
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