Россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег

https://static.news.ru/photo/b8ca38f4-f8f1-11ea-b34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самой раздражающей привычкой коллег россияне считают громкие разговоры по телефону на рабочем месте. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов по поиску работы.

Так, шумные беседы раздражают 36% респондентов. Ещё 35% заявили, что им трудно мириться с нечистоплотностью коллег. 34% назвали невыносимой привычку выполнять работу в последний момент.

30% опрошенных раздражают частные перекуры коллег, а 21% — частые отгулы. 13% опрошенных рассказали, что им не нравится, когда коллеги злоупотребляют алкоголем на корпоративах. Всего участниками опроса стали более 4,6 тыс. россиян, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ставшие традициями в России привычки людей опасны для них. Например, сказал врач, в РФ принято доедать за столом всю еду.