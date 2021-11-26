Россияне рассказали, как планируют встречать Новый год

Новое исследование банка «Открытие» показало, что количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой российский регион или за границу. Также 29% опрошенных готовы во время новогодних праздников посещать любые мероприятия, несмотря на пандемию. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 70% россиян собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. На аналогичный вопрос в прошлом году так ответили 60% опрошенных. Каждый десятый (10%) хочет отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. Лишь 1% намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане, — сказано в исследовании.

Известно, что 2% россиян поедут отдыхать в другой регион России, а менее 1% — за границу. В новогоднюю ночь будут работать 3% граждан.

Ранее стало известно, что новогодний стол в этом году подорожает на 10–15% по сравнению с прошлым. По словам экспертов, основной причиной является рост цен на продукты, в том числе на «борщовый набор», а также на условный «набор для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре достигла исторического максимума.