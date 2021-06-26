Россияне рассказали, доверяют ли Путину и Мишустину

65,9% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют его работу на посту президента 61,1%. Об этом сообщил ВЦИОМ. Как говорится в исследовании центра общественного мнения, рейтинги доверия за последнюю неделю снизились на 0,3% и 0,4% соответственно.

При этом главе правительства Михаилу Мишустину доверяет 49% граждан (-1,7% за неделю). Однако его работу на посту премьер-министра оценивают положительно гораздо меньше россиян — 40,7% (-1% за неделю).

Работу правительства в целом положительно оценивают лишь 35,2% россиян, хотя уровень доверия и вырос на 0,1%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Жириновскому положительно ответили — 36,4%, Геннадию Зюганову — 30,7%, Сергею Миронову — 25,1% опрошенных, — говорится на сайте ВЦИОМа.

При этом поддерживают «Единую Россию» больше 30% россиян, КПРФ — 11,9%, ЛДПР — 10%, а партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,8%.

В марте 2021 года социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга партии «Единая Россия». За неё готовы проголосовать 27% россиян, что является минимальным значением за последние пять лет.