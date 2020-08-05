Зрители после пандемии больше всего доверяют Андрею Малахову

Согласно новому рейтингу телеведущих, зрители в России, которые во время самоизоляции стали гораздо чаще смотреть телевизор, больше всего верят шоумену Андрею Малахову. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».
На второй строчке
Россияне включили в список доверия и журналистов Владимира Познера и Владимира Соловьёва. Они заняли пятую и шестую строчки. Седьмое место присудили резиденту Comedy Club Павлу Воле. За ним расположился медиаменеджер Александр Норкин и участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Десятое место россияне отдали Леониду Якубовичу.
В опросе участвовали 2400 человек старше 14 лет, среди которых были покупатели, пользователи и потребители. Респонденты при этом имели разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиапредпочтения. В рейтинг могли войти персоны, для которых телевидение является основным видом деятельности.
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