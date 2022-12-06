Россияне назвали самые перспективные профессии в 2023 году Россияне назвали профессии IT-специалиста, врача и инженера в числе самых востребованных в 2023 году

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Большинство россиян считают, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие 5000 человек.

Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% — врача. 28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям, — говорится в результатах исследования.

Строительные специальности в числе перспективных назвали 20% респондентов, еще 18% — младшего медицинского персонала, а 17% — аналитиков.

Сохранится высокий спрос на менеджеров по продажам, считают 15% респондентов. Столько же верят в перспективы инфекционистов. Профессию юриста назвали 14% опрошенных, маркетолога — 12%, HR-специалиста — 10%.

В опросе приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало, что тревожность россиян выросла второй раз за месяц. В период с 25 по 27 ноября тревожное настроение у себя, родных и коллег отметили 59% россиян. С 20 ноября этот показатель вырос на 3%, а с 13 ноября — на 10%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов ранее обратил внимание, что люди часто не доверяют официальной информации о военной операции на Украине. Он прогнозирует «усиление запроса на честность» и на «деидеологизированную информацию о СВО».