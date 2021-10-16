Россияне назвали наилучшие сферы для ведения своего бизнеса

Собственное дело мечтают открыть более 60% россиян. Самыми популярными сферами для того, чтобы начать свой бизнес, граждане считают дизайн и творчество, а реже всего рассматривают отрасли медицины и образования. Такие данные исследования сервиса «Работа.ру» приводит РБК.

По данным исследования, 62% опрошенных граждан заявили , что хотели бы открыть собственное дело. При этом 26% респондентов планируют решить данный вопрос в течение года, ещё 39% ставят горизонт в 2–3 года, а 35% указали сроки начала бизнеса в 4–5 лет.

Самыми популярными сферами для желающих заняться бизнесом являются дизайн и творчество (12%), производство и промышленность (8%) и сфера общепита (7%). 6% респондентов мечтают о бизнесе в сфере IT, 5% — в отрасли транспорта и логистики, 4% — в строительстве, 3% — в маркетинге, рекламе и PR. Менее 3% респондентов упоминали такие отрасли, как охрана, медицина, образование, юриспруденция и финансы.

Пока не определились с отраслью 34% респондентов.

При этом 54% участников исследования сообщили, что в настоящее время находятся на стадии формулировки идеи и концепции будущего бизнеса. 33% признались, что уже анализируют рынок, 25% делают денежные накопления.

Для того, чтобы открыть свой бизнес прямо сейчас, у 54% респондентов не хватает денег, у 35% нет нужных знаний, а 31% боятся брать кредит.

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