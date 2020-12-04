ВЦИОМ: россияне настроены дожить в среднем до 78 лет

https://static.news.ru/photo/b917bdec-3616-11eb-b036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При нынешнем образе жизни и текущих обстоятельствах россияне рассчитывают прожить в среднем до 78 лет. Таковы данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет.

Минимальный возраст для смерти, который назвали россияне, — 30 лет. Впрочем, такие пессимистичные прогнозы были у мужчин, женщины немного оптимистичнее сильной половины человечества — 37 лет. Максимальный возраст — 150.

При этом участники опроса отметили, что в идеальных условиях могли бы дожить до 85 лет. Самые негативно настроенные называли планку в 50 лет, а оптимисты — в 200.

В разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость. В наши дни россияне считают, что старость начинается с 62 лет, — сказано в отчёте социологов.

В числе проблем, с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, были названы бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья и болезни (44%), а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).

С тем, что пожилые люди в России вызывают у окружающих уважение, согласились чуть более половины респондентов — 54%. В то же время 43% опрошенных считают, что к пожилым относятся без должного уважения, чаще это жители городов-миллионников (48%).

В опросе, проведённом по телефону, приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что больше всего в 2020 году россияне боялись роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной.