Россияне нашли новый способ экономии на продуктах

В России заметно выросло число потребителей, предпочитающих товары собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров. Если в прошлом году оно составляло 24%, то в текущем уже 37%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Sberbank CIB.

Аналитики связывают это явление со стремлением россиян к экономии на продуктах. За III квартал 2021 года количество таких потребителей возросло до двух третей (67%). При этом сократилось число «охотников за скидками». Согласно данным различных торговых сетей этот показатель снизился у них от 3% до 7%.

В документе отмечается , что переключение россиян на СТМ розничных сетей является позитивным для самих ретейлеров. Их рентабельность снижают постоянные промоакции на брендовые товары, тогда как СТМ позволяют оптимизировать издержки.

Ранее сообщалось, что в России на треть выросло число покупателей товаров онлайн в кредит и рассрочку. Первое место среди таких покупок заняли образовательные услуги. На их долю приходится 46% от общего оборота. В тройку лидеров также вошли товары для дома и сада (12%), бытовая техника и электроника (9%).