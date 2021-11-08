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Россияне нашли новый способ экономии на продуктах

09:10, 08 ноября 2021
Россияне нашли новый способ экономии на продуктах Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru
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В России заметно выросло число потребителей, предпочитающих товары собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров. Если в прошлом году оно составляло 24%, то в текущем уже 37%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Sberbank CIB.

Аналитики связывают это явление со стремлением россиян к экономии на продуктах. За III квартал 2021 года количество таких потребителей возросло до двух третей (67%). При этом сократилось число «охотников за скидками». Согласно данным различных торговых сетей этот показатель снизился у них от 3% до 7%.

В документе отмечается, что переключение россиян на СТМ розничных сетей является позитивным для самих ретейлеров. Их рентабельность снижают постоянные промоакции на брендовые товары, тогда как СТМ позволяют оптимизировать издержки.

Ранее сообщалось, что в России на треть выросло число покупателей товаров онлайн в кредит и рассрочку. Первое место среди таких покупок заняли образовательные услуги. На их долю приходится 46% от общего оборота. В тройку лидеров также вошли товары для дома и сада (12%), бытовая техника и электроника (9%).

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