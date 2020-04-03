Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

https://static.news.ru/photo/99eebe34-75aa-11ea-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России могут отправиться в ближайший гипермаркет для пополнения запасов для самоизоляции, а не только магазины рядом с местом проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

К 3 апреля в России подтверждены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Президент России Владимир Путин продлил в стране нерабочие дни до конца месяца с сохранением зарплаты.

2 апреля столичный мэр Сергей Собянин подписал закон, который позволит штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму до 5 тыс. рублей. 3 апреля аналогичные меры ввели в Подмосковье.

Как писал NEWS.ru, более полумиллиона автомобилей покинули Москву в начале выходной недели.