Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек

https://static.news.ru/photo/f46a6746-d09a-11ea-93a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть россиян отказалась от предложения перейти на электронные трудовые книжки. Согласно опросу ВЦИОМ, за сохранение бумажной версии документа выступили 63% граждан.

За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую, выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на «цифру» намерены 30%, — приводит данные опросов URA.RU.

56% работающих россиян не готовы расстаться с бумажной трудовой книжкой. Лишь 6% уже оформили электронный документ.О своём намерении перейти на цифровой документ заявили 29% опрошенных. Больше всего приверженцев электронной трудовой проживает в Москве (51%) и Санкт-Петербурге (36%).

За введение новой технологии голосует главным образом молодёжь — от 18 до 24 лет. Большая часть старшего поколения (почти 70%) оказалась против. По их мнению, пользоваться такой трудовой сложнее и появляется опасность получения информации мошенниками. Кроме того, не исключена вероятность ошибки на сервере, в результате которой россияне рискуют потерять все свои данные.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года граждане России могут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

Электронная форма трудовой книжки является почти полным аналогом бумажной. В неё вносятся сведения о сотруднике, месте работы, датах приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора. Просмотреть её содержание можно в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте ПФР и через мобильные приложения этих ресурсов.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До конца текущего года у работников есть возможность выбрать формат трудовой книжки — бумажный или электронный.