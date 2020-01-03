Фото: Ekaterina Anpilogova/Global Look Press

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнародовало список автозаправочных станций, где реализуют некачественное топливо. Факты фальсификации были выявлены в 2019 году.

Отборы проб и их исследования в лабораториях проходили в рамках информационного проекта «Топливо без обмана», сказано на сайте агентства. В список вошли 157 АЗС. Росстандарт выявил 33 заправки с фальсификатом...