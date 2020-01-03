Фото: Ekaterina Anpilogova/Global Look Press

Самыми популярными городами ближнего зарубежья для россиян оказались Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Белоруссии. Их рассматривают в качестве мест для туристических поездок на лето-2020 чаще всего.

Список составлен на основании данных уже оплаченных броней отелей и частных средств размещения домов, передаёт РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru.

По данным агрегатора, туристы планируют поездки на период от 8 до 17 ночей и собираются потратить на аренду жилья в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее NEWS.ru рассказывал о самых популярных у туристов новогодних направлениях.

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