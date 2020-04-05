Россияне используют самиозоляцию для самообразования

https://static.news.ru/photo/683501e4-77e6-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство россиян в период самоизоляции решили научиться чему-то новому. Многие намерены изучать иностранные языки, информационные технологии и психологию.

В целом к расширению кругозора готовы около 95% россиян, следует из данных опроса, который провели специалисты интернет-портала стопкоронавирус.рф. Изучение общественного мнения они проводили в социальных сетях, передаёт «Интерфакс».

Иностранными языками готовы заниматься от 33% до 35% опрошенных. Это направление лидирует у пользователей всех социальных сетей, где проходило голосование. Информационные технологии и психология разделили второе и третье места, популярность этих ответов варьировалась в разных сегментах Сети.

В список самых предпочтительных курсов также вошли кулинария, управление и искусство.

При этом не более 7% россиян отказались изучать что-то новое в период самоизоляции, следует из результатов опроса.

Ранее NEWS.ru писал, что потребительские привычки людей изменились за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство клиентов сервисов доставки заказывает еду раз в один – три дня.