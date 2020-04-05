Россияне используют самиозоляцию для самообразования

Большинство россиян в период самоизоляции решили научиться чему-то новому. Многие намерены изучать иностранные языки, информационные технологии и психологию.
В целом к расширению кругозора готовы около 95% россиян, следует из данных опроса, который провели специалисты интернет-портала стопкоронавирус.рф. Изучение общественного мнения они проводили в социальных сетях,
Иностранными языками готовы заниматься от 33% до 35% опрошенных. Это направление лидирует у пользователей всех социальных сетей, где проходило голосование. Информационные технологии и психология разделили второе и третье места, популярность этих ответов варьировалась в разных сегментах Сети.
В список самых предпочтительных курсов также вошли кулинария, управление и искусство.
При этом не более 7% россиян отказались изучать что-то новое в период самоизоляции, следует из результатов опроса.
Ранее NEWS.ru писал, что потребительские привычки людей изменились за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство клиентов сервисов доставки заказывает еду раз в один – три дня.
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