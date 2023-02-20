Россиянам захотели дать дополнительный выходной «Известия»: Госдума захотела дать россиянам еще один выходной в году на медобследование

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Депутаты Государственной думы, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, внесут законопроект, который предусматривает предоставление гражданам дополнительного выходного дня в году на прохождение диспансеризации без потери заработка, пишут «Известия». Отмечается, что на сегодняшний день ежегодная диспансеризация сегодня положена только государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам старше 40 лет.

Парламентарии планируют дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка, — сказано в публикации.

Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента 20 февраля.

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