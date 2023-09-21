Россиянам раскрыли, сколько денег в среднем уходит на «пищевой мусор» Финансист Дроздова: россияне тратят на «пищевой мусор» до 48 тысяч рублей в год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне тратят на «пищевой мусор» до 48 тысяч рублей в год — чипсы, фастфуд и различную выпечку, рассказала NEWS.ru инвестиционный эксперт Елена Дроздова. Она отметила: по данным Росстата, средняя зарплата в РФ — 66 700 рублей в месяц, при этом около 4 тысяч рублей уходит именно на категорию продуктов с ненатуральным составом.

Возьмем среднюю зарплату в России в 2023 году по данным Росстата — 66 700 рублей. Соответственно ежемесячно на потребление пищевого мусора уходит примерно 4000 рублей, или 48 000 в год. Достаточная сумма, чтобы потратить ее на здоровое питание, походы в спорт зал, в парк развлечений или начать создавать подушку безопасности и обеспечить себе психологический комфорт, — добавила Дроздова.

Накануне она рассказала NEWS.ru, что россияне тратят десятки тысяч рублей на покупку сигарет и спиртного. По ее словам, если отказаться от табачной и алкогольной продукции, за год можно сэкономить более 100 тысяч рублей, вложив их в собственное развитие или устроив себе путешествие.

Она отметила, что ежедневная покупка пачки сигарет за 190 рублей оборачивается расходами свыше 37,3 тысячи рублей в год. Если же человек покупает в неделю две бутылки спиртного по 700 рублей каждая, значит, в год он расходует на алкоголь 67,2 тысячи рублей.

Ранее эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала, что желающим накопить деньги важно проанализировать свои доходы и расходы, а также начать вести личный бюджет. Кроме того, она посоветовала повышать финансовую грамотность, чтобы эффективно инвестировать сбережения, спасая их от инфляции.