Россиянам рассказали об опасности оплаты с помощью QR-кодов Эксперт Аитов: злоумышленники используют QR-коды для атаки на чужие кошельки

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Мошеннические схемы краж денег с электронных кошельков и карт начинают появляться на фоне развития в России системы оплаты покупок с помощью QR-кодов, рассказал радио Sputnik зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов. По словам эксперта, мошенники фотографируют QR-коды или подменяют их, что особенно часто происходит в Китае. Аитов предупредил, что к развитию новых видов преступлений необходимо готовиться заранее, разрабатывая меры противодействия.

По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Мы это видим на примере Китая, — сказал Аитов.

Так, одной из потенциально опасных может стать ситуация, когда человек собирается воспользоваться QR-кодом при оплате и готовит код заранее, чтобы не задерживать очередь. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги. Возможны и взломы QR-кода, при котором деньги поступят не на счет продавца, а на кошелек мошенника, как это происходит в Китае при аренде велосипеда или самоката. В этом случае мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку и получают деньги при оплате.

Ранее крупнейшие российские банки отметили резкий рост числа и объёмов платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Россияне стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать им покупки.