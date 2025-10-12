Россиянам рассказали об изменении в сфере ЖКХ Кошелев: в РФ с 2026 года введут единую отчетность для управляющих компаний

С первого квартала 2026 года российские управляющие компании будут обязаны представлять отчеты о своей деятельности в информационной системе ЖКХ по единой форме, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он пояснил, что такая схема обеспечит прозрачность процессов и позволит лучше осуществлять контроль.

По словам депутата, это даст жильцам четкое понимание того, на что расходуются средства. Кроме того, это позволит сравнивать планы и обещания управляющей компании с фактической реализацией и выполнением работ, а также предоставит документальную основу для жалоб и предложений.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы ЖКУ вырастут в 2026 году в среднем по стране на 9,8%. При этом в отдельных регионах эта цифра может сильно отличаться.

До этого депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала, что собственники жилья вправе собраться и заключить энергосервисный контракт с подрядной организацией. Это позволит им существенно сократить расходы на отопление, электричество и горячую воду. Она также посоветовала отслеживать тарифы и каждый месяц контролировать начисление платежей. При подозрениях на ошибку в квитанции следует обращаться в Госжилинспекцию.